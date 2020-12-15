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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 73 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 72,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 73 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 72 824 936 людей, з них одужало 47 604 309. Кількість померлих зросла до 1 620 490.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 516 874), Індія (9 884 100), Бразилія (6 927 145), Росія (2 656 601), Франція (2 433 859), Велика Британія (1 874 867), Туреччина (1 866 345) та Італія (1 855 737).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Іспанія (1 751 884);

— Аргентина (1 503 222);

— Колумбія (1 434 516);

— Німеччина (1 357 261);

— Мексика (1 255 572);

— Польща (1 140 572);

— Іран (1 115 770).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (300 477), Бразилії (181 835) та Індії (143 355).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 900 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 15 247 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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