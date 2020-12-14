В Україні вже 900 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 451
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 14 грудня зафіксовано вже 900 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 6,5 тисячі, мінімальне значення з початку грудня, однак традиційне зменшення кількості випадків наприкінці тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу, за його словами:
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- госпіталізовано – 1 895 осіб;
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- летальних випадків – 93;
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- одужало – 5 154 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 900 666 осіб;
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- одужало – 506 718 осіб;
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- летальних випадків – 15 247;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - вказав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 91 743 випадки;
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- Вінницька область – 19 866 випадків;
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- Волинська область – 28 246 випадків;
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- Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
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- Донецька область – 29 660 випадків;
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- Житомирська область – 34 491 випадок;
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- Закарпатська область – 26 153 випадки;
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- Запорізька область – 42 435 випадків;
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- Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
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- Київська область – 49 044 випадки;
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- Кіровоградська область – 7 225 випадків;
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- Луганська область – 7 929 випадків;
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- Львівська область – 53 844 випадки;
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- Миколаївська область – 24 099 випадків;
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- Одеська область – 58 283 випадки;
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- Полтавська область – 29 450 випадків;
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- Рівненська область – 36 262 випадки;
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- Сумська область – 35 968 випадків;
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- Тернопільська область – 31 283 випадки;
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- Харківська область – 62 428 випадків;
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- Херсонська область – 14 207 випадків;
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- Хмельницька область – 34 840 випадків;
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- Черкаська область – 31 607 випадків;
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- Чернівецька область – 36 889 випадків;
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- Чернігівська область – 24 411 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 72 221 634 людини, з них одужало 47 218 235. Кількість померлих зросла до 1 612 014.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.