В Україні вже 900 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 451

"6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу, за його словами:



госпіталізовано – 1 895 осіб;



летальних випадків – 93;



одужало – 5 154 особи;



здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 900 666 осіб;



одужало – 506 718 осіб;



летальних випадків – 15 247;



проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях", - вказав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 91 743 випадки;



Вінницька область – 19 866 випадків;



Волинська область – 28 246 випадків;



Дніпропетровська область – 49 535 випадків;



Донецька область – 29 660 випадків;



Житомирська область – 34 491 випадок;



Закарпатська область – 26 153 випадки;



Запорізька область – 42 435 випадків;



Івано-Франківська область – 40 768 випадків;



Київська область – 49 044 випадки;



Кіровоградська область – 7 225 випадків;



Луганська область – 7 929 випадків;



Львівська область – 53 844 випадки;



Миколаївська область – 24 099 випадків;



Одеська область – 58 283 випадки;



Полтавська область – 29 450 випадків;



Рівненська область – 36 262 випадки;



Сумська область – 35 968 випадків;



Тернопільська область – 31 283 випадки;



Харківська область – 62 428 випадків;



Херсонська область – 14 207 випадків;



Хмельницька область – 34 840 випадків;



Черкаська область – 31 607 випадків;



Чернівецька область – 36 889 випадків;



Чернігівська область – 24 411 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 72 221 634 людини, з них одужало 47 218 235. Кількість померлих зросла до 1 612 014.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.