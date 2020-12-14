Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 72 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 72 221 634 людини, з них одужало 47 218 235. Кількість померлих зросла до 1 612 014.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 251 975), Індія (9 857 029), Бразилія (6 901 952), Росія (2 629 699), Франція (2 430 612), Велика Британія (1 854 490), Італія (1 843 712) та Туреччина (1 836 728).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Іспанія (1 730 575);

— Аргентина (1 498 160);

— Колумбія (1 425 774);

— Німеччина (1 350 810);

— Мексика (1 250 044);

— Польща (1 135 676);

— Іран (1 108 269).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (299 163), Бразилії (181 402) та Індії (143 019).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 15 154 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.