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В Україні вже понад 894 тис. випадків COVID-19, за добу — 9176

В Україні вже понад 894 тис. випадків COVID-19, за добу — 9176

Київ • УНН

 • 14679 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні на ранок неділі зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників”, — повідомив Степанов.

За його даними, за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано — 2 969 осіб;
  • летальних випадків — 156;
  • одужало — 7 563 особи;
  • здійснено тестувань за добу — 41 489 (зокрема методом ПЛР — 33 593, методом ІФА — 7 896).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 894 215 осіб;
  • одужало — 501 564 особи;
  • летальних випадків — 15 154;
  • проведено ПЛР-тестувань — 5 031 859.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях”, — зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 91 138 випадків;
  • Вінницька область — 19 801 випадок;
  • Волинська область — 28 019 випадків;
  • Дніпропетровська область — 49 074 випадки;
  • Донецька область — 29 398 випадків;
  • Житомирська область — 34 073 випадки;
  • Закарпатська область — 26 016 випадків;
  • Запорізька область — 41 995 випадків;
  • Івано-Франківська область — 40 668 випадків;
  • Київська область — 48 523 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 166 випадків;
  • Луганська область — 7 889 випадків;
  • Львівська область — 53 662 випадки;
  • Миколаївська область — 23 864 випадки;
  • Одеська область — 57 699 випадків;
  • Полтавська область — 29 121 випадок;
  • Рівненська область — 36 117 випадків;
  • Сумська область — 35 702 випадки;
  • Тернопільська область — 31 165 випадків;
  • Харківська область — 62 324 випадки;
  • Херсонська область — 13 972 випадки;
  • Хмельницька область — 34 800 випадків;
  • Черкаська область — 31 209 випадків;
  • Чернівецька область — 36 695 випадків;
  • Чернігівська область — 24 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі станом на ранок неділі COVID-19 заразилися вже понад 71,6 млн людей, з них понад 46,8 млн одужали, кількість померлих зросла до 1,6 млн.

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