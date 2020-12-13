В Україні вже понад 894 тис. випадків COVID-19, за добу — 9176
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні на ранок неділі зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
За його даними, за минулу добу в Україні:
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- госпіталізовано — 2 969 осіб;
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- летальних випадків — 156;
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- одужало — 7 563 особи;
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- здійснено тестувань за добу — 41 489 (зокрема методом ПЛР — 33 593, методом ІФА — 7 896).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло — 894 215 осіб;
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- одужало — 501 564 особи;
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- летальних випадків — 15 154;
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- проведено ПЛР-тестувань — 5 031 859.
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“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях”, — зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 91 138 випадків;
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- Вінницька область — 19 801 випадок;
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- Волинська область — 28 019 випадків;
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- Дніпропетровська область — 49 074 випадки;
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- Донецька область — 29 398 випадків;
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- Житомирська область — 34 073 випадки;
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- Закарпатська область — 26 016 випадків;
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- Запорізька область — 41 995 випадків;
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- Івано-Франківська область — 40 668 випадків;
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- Київська область — 48 523 випадки;
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- Кіровоградська область — 7 166 випадків;
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- Луганська область — 7 889 випадків;
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- Львівська область — 53 662 випадки;
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- Миколаївська область — 23 864 випадки;
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- Одеська область — 57 699 випадків;
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- Полтавська область — 29 121 випадок;
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- Рівненська область — 36 117 випадків;
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- Сумська область — 35 702 випадки;
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- Тернопільська область — 31 165 випадків;
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- Харківська область — 62 324 випадки;
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- Херсонська область — 13 972 випадки;
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- Хмельницька область — 34 800 випадків;
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- Черкаська область — 31 209 випадків;
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- Чернівецька область — 36 695 випадків;
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- Чернігівська область — 24 125 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі станом на ранок неділі COVID-19 заразилися вже понад 71,6 млн людей, з них понад 46,8 млн одужали, кількість померлих зросла до 1,6 млн.