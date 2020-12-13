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В Украине уже более 894 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 9176

В Украине уже более 894 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 9176

Киев  •  УНН

 • 14665 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 9176. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020 года. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников”, — сообщил Степанов.

По его данным, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы — 2969 человек;
  • летальных случаев — 156;
  • выздоровели — 7563 человека;
  • проведено тестирований за сутки — 41 489 (в том числе методом ПЦР — 33 593, методом ИФА — 7896).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 894 215 человек;
  • выздоровели — 501 564 человека;
  • летальных исходов — 15 154;
  • проведения ПЦР-тестов — 5 031 859.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях”, — отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 91 138 случаев;
  • Винницкая область — 19 801 случай;
  • Волынская область — 28 019 случаев;
  • Днепропетровская область — 49074 случаи;
  • Донецкая область — 29 398 случаев;
  • Житомирская область — 34 073 случая;
  • Закарпатская область — 26 016 случаев;
  • Запорожская область — 41 995 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;
  • Киевская область — 48 523 случая;
  • Кировоградская область — 7166 случаев;
  • Луганская область — 7889 случаев;
  • Львовская область — 53 662 случая;
  • Николаевская область — 23864 случаи;
  • Одесская область — 57 699 случаев;
  • Полтавская область — 29 121 случай;
  • Ровенская область — 36 117 случаев;
  • Сумская область — 35 702 случая;
  • Тернопольская область — 31 165 случаев;
  • Харьковская область — 62 324 случая;
  • Херсонская область — 13 972 случая;
  • Хмельницкая область — 34 800 случаев;
  • Черкасская область — 31 209 случаев;
  • Черновицкая область — 36 695 случаев;
  • Черниговская область — 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в мире по состоянию на утро воскресенья COVID-19 заразились уже более 71,6 млн человек, из них более 46,8 млн выздоровели, количество умерших возросло до 1,6 млн.

Украинские Национальные Новости

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