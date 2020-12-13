Пандемія: у світі від COVID-19 померли понад 1,6 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 71 636 988 людей, з них одужало 46 803 861. Кількість померлих зросла до 1 604 516.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 057 434), Індія (9 826 775), Бразилія (6 880 127), Росія (2 602 048), Франція (2 405 255), Велика Британія (1 835 949) та Італія (1 825 775).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

— Туреччина (1 809 809);

— Іспанія (1 730 575);

— Аргентина (1 494 602);

— Колумбія (1 417 072);

— Німеччина (1 320 588);

— Мексика (1 241 436);

— Польща (1 126 700);

— Іран (1 100 818).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (297 789), Бразилії (181 123) та Індії (142 628).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 885 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 998 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.