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В Україні вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811

В Україні вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811

Київ • УНН

 • 14613 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні на ранок суботи зафіксовано вже 885 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12,8 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники”, — повідомив Степанов.

За його словами, за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано — 3 001 особа;
  • летальних випадків — 243;
  • одужало — 13 653 особи;
  • здійснено тестувань за добу — 61 571 (зокрема методом ПЛР — 40 967, методом ІФА — 20 604).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 885 039 осіб;
  • одужало — 494 001 особа;
  • летальних випадків — 14 998;
  • проведено ПЛР-тестувань — 4 998 266.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях”, — зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 90 013 випадків;
  • Вінницька область — 19 680 випадків;
  • Волинська область — 27 852 випадки;
  • Дніпропетровська область — 48 365 випадків;
  • Донецька область — 29 031 випадок;
  • Житомирська область — 33 714 випадків;
  • Закарпатська область — 25 883 випадки;
  • Запорізька область — 41 460 випадків;
  • Івано-Франківська область — 40 484 випадки;
  • Київська область — 47 783 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 059 випадків;
  • Луганська область — 7 705 випадків;
  • Львівська область — 53 299 випадків;
  • Миколаївська область — 23 479 випадків;
  • Одеська область — 57 071 випадок;
  • Полтавська область — 28 811 випадків;
  • Рівненська область — 35 900 випадків;
  • Сумська область — 35 327 випадків;
  • Тернопільська область — 30 964 випадки;
  • Харківська область — 61 985 випадків;
  • Херсонська область — 13 723 випадки;
  • Хмельницька область — 34 417 випадків;
  • Черкаська область — 30 784 випадки;
  • Чернівецька область — 36 496 випадків;
  • Чернігівська область — 23 754 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 захворіло понад 70 млн людей, з них одужало понад 45 млн, кількість померлих зросла до майже 1,6 млн осіб.

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