В Україні вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні на ранок суботи зафіксовано вже 885 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12,8 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники”, — повідомив Степанов.
За його словами, за минулу добу в Україні:
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- госпіталізовано — 3 001 особа;
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- летальних випадків — 243;
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- одужало — 13 653 особи;
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- здійснено тестувань за добу — 61 571 (зокрема методом ПЛР — 40 967, методом ІФА — 20 604).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло — 885 039 осіб;
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- одужало — 494 001 особа;
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- летальних випадків — 14 998;
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- проведено ПЛР-тестувань — 4 998 266.
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“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях”, — зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 90 013 випадків;
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- Вінницька область — 19 680 випадків;
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- Волинська область — 27 852 випадки;
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- Дніпропетровська область — 48 365 випадків;
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- Донецька область — 29 031 випадок;
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- Житомирська область — 33 714 випадків;
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- Закарпатська область — 25 883 випадки;
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- Запорізька область — 41 460 випадків;
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- Івано-Франківська область — 40 484 випадки;
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- Київська область — 47 783 випадки;
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- Кіровоградська область — 7 059 випадків;
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- Луганська область — 7 705 випадків;
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- Львівська область — 53 299 випадків;
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- Миколаївська область — 23 479 випадків;
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- Одеська область — 57 071 випадок;
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- Полтавська область — 28 811 випадків;
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- Рівненська область — 35 900 випадків;
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- Сумська область — 35 327 випадків;
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- Тернопільська область — 30 964 випадки;
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- Харківська область — 61 985 випадків;
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- Херсонська область — 13 723 випадки;
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- Хмельницька область — 34 417 випадків;
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- Черкаська область — 30 784 випадки;
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- Чернівецька область — 36 496 випадків;
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- Чернігівська область — 23 754 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 захворіло понад 70 млн людей, з них одужало понад 45 млн, кількість померлих зросла до майже 1,6 млн осіб.