В Украине уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине на утро субботы зафиксировано уже 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 12,8 тыс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника”, — сообщил Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки в Украине:
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- госпитализированы — 3001 человек;
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- летальных случаев — 243;
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- выздоровели — 13 653 человека;
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- проведено тестирований за сутки — 61 571 (в том числе методом ПЦР — 40 967, методом ИФА — 20 604).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело — 885 039 человек;
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- выздоровели — 494 001 человек;
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- летальных исходов — 14 998;
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- проведено ПЦР-тестов — 4 998 266.
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“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях”, — отметил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 90 013 случаев;
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- Винницкая область — 19 680 случаев;
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- Волынская область — 27 852 случая;
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- Днепропетровская область — 48 365 случаев;
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- Донецкая область — 29 031 случай;
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- Житомирская область — 33 714 случаев;
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- Закарпатская область — 25 883 случая;
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- Запорожская область — 41 460 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 40 484 случая;
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- Киевская область — 47783 случаи;
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- Кировоградская область — 7059 случаев;
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- Луганская область — 7705 случаев;
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- Львовская область — 53 299 случаев;
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- Николаевская область — 23 479 случаев;
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- Одесская область — 57 071 случай;
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- Полтавская область — 28 811 случаев;
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- Ровенская область — 35 900 случаев;
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- Сумская область — 35 327 случаев;
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- Тернопольская область — 30 964 случая;
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- Харьковская область — 61 985 случаев;
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- Херсонская область — 13 723 случая;
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- Хмельницкая область — 34 417 случаев;
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- Черкасская область — 30 784 случая;
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- Черновицкая область — 36 496 случаев;
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- Черниговская область — 23 754 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, всего в мире COVID-19 заболело более 70 млн человек, из них выздоровели более 45 млн, количество умерших возросло до почти 1,6 млн человек.