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В Украине уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811

В Украине уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811

Киев  •  УНН

 • 14598 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине на утро субботы зафиксировано уже 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 12,8 тыс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника”, — сообщил Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы — 3001 человек;
  • летальных случаев — 243;
  • выздоровели — 13 653 человека;
  • проведено тестирований за сутки — 61 571 (в том числе методом ПЦР — 40 967, методом ИФА — 20 604).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 885 039 человек;
  • выздоровели — 494 001 человек;
  • летальных исходов — 14 998;
  • проведено ПЦР-тестов — 4 998 266.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях”, — отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 90 013 случаев;
  • Винницкая область — 19 680 случаев;
  • Волынская область — 27 852 случая;
  • Днепропетровская область — 48 365 случаев;
  • Донецкая область — 29 031 случай;
  • Житомирская область — 33 714 случаев;
  • Закарпатская область — 25 883 случая;
  • Запорожская область — 41 460 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 40 484 случая;
  • Киевская область — 47783 случаи;
  • Кировоградская область — 7059 случаев;
  • Луганская область — 7705 случаев;
  • Львовская область — 53 299 случаев;
  • Николаевская область — 23 479 случаев;
  • Одесская область — 57 071 случай;
  • Полтавская область — 28 811 случаев;
  • Ровенская область — 35 900 случаев;
  • Сумская область — 35 327 случаев;
  • Тернопольская область — 30 964 случая;
  • Харьковская область — 61 985 случаев;
  • Херсонская область — 13 723 случая;
  • Хмельницкая область — 34 417 случаев;
  • Черкасская область — 30 784 случая;
  • Черновицкая область — 36 496 случаев;
  • Черниговская область — 23 754 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, всего в мире COVID-19 заболело более 70 млн человек, из них выздоровели более 45 млн, количество умерших возросло до почти 1,6 млн человек.

Украинские Национальные Новости

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