Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло понад 70 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 70 131 911 людей, з них одужало 45 293 808. Кількість померлих зросла до 1 592 795.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 834 965), Індія (9 796 769), Бразилія (6 781 799), Росія (2 574 319) та Франція (2 405 210).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (295 182), Бразилії (179 765) та Індії (142 186).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 872 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 755 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.