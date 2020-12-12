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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68948 просмотра

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Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 70 млн человек

Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 70 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11175 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 70 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 70 131 911 человек, из них выздоровели 45 293 808. Количество умерших возросло до 1 592 795.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 834 965), Индия (9 796 769), Бразилия (6 781 799), Россия (2 574 319) и Франция (2 405 210).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

  • Великобритания (1 814 395);
  • Италия (1 805 873);
  • Испания (1 730 575);
  • Аргентина (1 489 328);
  • Колумбия (1 408 909);
  • Германия (1 298 776);
  • Мексика (1 229 379);
  • Польша (1 115 201);
  • Иран (1 092 407).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (295 182), Бразилии (179 765) и Индии (142 186).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 872 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 755 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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