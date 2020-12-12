Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 70 млн человек

Всего в мире COVID-19 инфицировано 70 131 911 человек, из них выздоровели 45 293 808. Количество умерших возросло до 1 592 795.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 834 965), Индия (9 796 769), Бразилия (6 781 799), Россия (2 574 319) и Франция (2 405 210).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
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- Великобритания (1 814 395);
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- Италия (1 805 873);
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- Испания (1 730 575);
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- Аргентина (1 489 328);
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- Колумбия (1 408 909);
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- Германия (1 298 776);
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- Мексика (1 229 379);
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- Польша (1 115 201);
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- Иран (1 092 407).
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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (295 182), Бразилии (179 765) и Индии (142 186).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 872 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 755 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.