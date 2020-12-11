В Україні вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 11 грудня зафіксовано вже 872 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 13 тисяч, майже на рівні попередньої доби. При цьому кількість одужалих за добу знову перевищила кількість захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також, з його слів, за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 846 осіб;
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- летальних випадків – 285;
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- одужало – 15 327 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 872 228 осіб;
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- одужало – 480 348 осіб;
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- летальних випадків – 14 755;
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- проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 88 317 випадків;
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- Вінницька область – 19 481 випадок;
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- Волинська область – 27 537 випадків;
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- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
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- Донецька область – 28 391 випадок;
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- Житомирська область – 33 405 випадків;
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- Закарпатська область – 25 693 випадки;
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- Запорізька область – 40 653 випадки;
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- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
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- Київська область – 46 998 випадків;
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- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
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- Луганська область – 7 615 випадків;
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- Львівська область – 52 578 випадків;
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- Миколаївська область – 22 980 випадків;
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- Одеська область – 55 714 випадків;
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- Полтавська область – 28 435 випадків;
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- Рівненська область – 35 452 випадки;
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- Сумська область – 34 996 випадків;
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- Тернопільська область – 30 738 випадків;
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- Харківська область – 61 424 випадки;
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- Херсонська область – 13 401 випадок;
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- Хмельницька область – 33 958 випадків;
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- Черкаська область – 30 133 випадки;
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- Чернівецька область – 36 286 випадків;
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- Чернігівська область – 23 190 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 69 531 812 людини, з них одужало 44 816 022. Кількість померлих зросла до 1 580 867.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.