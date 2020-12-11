Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло вже 69,5 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 69 531 812 людини, з них одужало 44 816 022. Кількість померлих зросла до 1 580 867.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 599 122), Індія (9 767 371), Бразилія (6 781 799), Росія (2 546 113) та Франція (2 391 643).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (292 001), Бразилії (179 765) та Індії (141 772).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 470 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.