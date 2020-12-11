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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68971 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91429 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114299 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149478 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198112 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже 69,5 млн человек

Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже 69,5 млн человек

Киев  •  УНН

 • 10943 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 69,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 69 531 812 человека, из них выздоровели 44 816 022. Количество умерших возросло до 1 580 867.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 599 122), Индия (9 767 371), Бразилия (6 781 799), Россия (2 546 113) и Франция (2 391 643).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

  • Великобритания (1 792 611)
  • Италия (1 787 147)
  • Испания (1 720 056)
  • Аргентина (1 482 216)
  • Колумбия (1 399 911).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (292 001), Бразилии (179 765) и Индии (141 772).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 470 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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