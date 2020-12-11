Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже 69,5 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 69 531 812 человека, из них выздоровели 44 816 022. Количество умерших возросло до 1 580 867.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 599 122), Индия (9 767 371), Бразилия (6 781 799), Россия (2 546 113) и Франция (2 391 643).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
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- Великобритания (1 792 611)
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- Италия (1 787 147)
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- Испания (1 720 056)
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- Аргентина (1 482 216)
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- Колумбия (1 399 911).
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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (292 001), Бразилии (179 765) и Индии (141 772).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 470 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.