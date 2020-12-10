В Україні вже 858 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 371
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні. При цьому зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих за добу - майже 3 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 993 особи;
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- летальних випадків – 266;
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- одужало – 13 903 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 858 714 осіб;
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- одужало – 465 021 особа;
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- летальних випадків – 14 470;
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- проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань у регіонах:
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- місто Київ – 86 437 випадків;
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- Вінницька область – 19 206 випадків;
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- Волинська область – 27 194 випадки;
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- Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
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- Донецька область – 27 678 випадків;
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- Житомирська область – 32 987 випадків;
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- Закарпатська область – 25 344 випадки;
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- Запорізька область – 39 758 випадків;
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- Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
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- Київська область – 46 211 випадків;
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- Кіровоградська область – 6 744 випадки;
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- Луганська область – 7 436 випадків;
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- Львівська область – 51 915 випадків;
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- Миколаївська область – 22 621 випадок;
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- Одеська область – 54 840 випадків;
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- Полтавська область – 27 772 випадки;
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- Рівненська область – 35 034 випадки;
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- Сумська область – 34 611 випадків;
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- Тернопільська область – 30 462 випадки;
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- Харківська область – 60 992 випадки;
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- Херсонська область – 13 039 випадків;
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- Хмельницька область – 33 426 випадків;
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- Черкаська область – 29 449 випадків;
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- Чернівецька область – 36 044 випадки;
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- Чернігівська область – 22 616 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 захворіло 68 848 383 людини, з них одужало 44 325 827. Кількість померлих зросла до 1 568 734.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.