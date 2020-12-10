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В Украине уже 858 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 371

В Украине уже 858 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 371

Киев  •  УНН

 • 18380 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине на 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, что больше, чем накануне. При этом зафиксировано рекордное количество госпитализированных за сутки - почти 3000 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020 года. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 2993 человека;
  • летальных случаев - 266;
  • выздоровели - 13 903 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 858 714 человек;
  • выздоровели - 465 021 человек;
  • летальных исходов - 14 470;
  • проведения ПЦР-тестов - 4917780.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 86437 случаев;
  • Винницкая область - 19 206 случаев;
  • Волынская область - 27 194 случая;
  • Днепропетровская область - 46 891 случай;
  • Донецкая область - 27 678 случаев;
  • Житомирская область - 32 987 случаев;
  • Закарпатская область - 25 344 случая;
  • Запорожская область - 39 758 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 007 случаев;
  • Киевская область - 46 211 случаев;
  • Кировоградская область - 6744 случая;
  • Луганская область - 7436 случаев;
  • Львовская область - 51 915 случаев;
  • Николаевская область - 22 621 случай;
  • Одесская область - 54 840 случаев;
  • Полтавская область - 27 772 случая;
  • Ровенская область - 35 034 случая;
  • Сумская область - 34 611 случаев;
  • Тернопольская область - 30 462 случая;
  • Харьковская область - 60 992 случая;
  • Херсонская область - 13 039 случаев;
  • Хмельницкая область - 33 426 случаев;
  • Черкасская область - 29 449 случаев;
  • Черновицкая область - 36044 случаи;
  • Черниговская область - 22 616 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, всего в мире COVID-19 заболело 68 848 383 человека, из них выздоровели 44 325 827. Количество умерших возросло до 1 568 734.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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