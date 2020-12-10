В Украине уже 858 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 371

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине на 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, что больше, чем накануне. При этом зафиксировано рекордное количество госпитализированных за сутки - почти 3000 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.