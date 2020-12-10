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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло вже майже 69 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже майже 69 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 68 848 383 людини, з них одужало 44 325 827. Кількість померлих зросла до 1 568 734.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 384 264), Індія (9 735 850), Бразилія (6 728 452), Росія (2 518 551) та Франція (2 377 913).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

  • Велика Британія (1 771 545);
  • Італія (1 770 149);
  • Іспанія (1 712 101);
  • Аргентина (1 475 222);
  • Колумбія (1 392 133).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (289 357), Бразилії (178 995) та Індії (141 360).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 845 343 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 204 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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