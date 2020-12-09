В Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні на 7:30 9 грудня зафіксовано вже 845 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тисяч, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники", - повідомив Степанов.
З його слів, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 281 особа;
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- летальних випадків – 276;
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- одужало – 14 554 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 845 343 особи;
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- одужало – 451 118 осіб;
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- летальних випадків – 14 204;
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- проведено ПЛР-тестувань – 487 650.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - додав міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 84 538 випадків;
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- Вінницька область – 18 988 випадків;
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- Волинська область – 26 832 випадки;
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- Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
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- Донецька область – 27 044 випадки;
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- Житомирська область – 32 498 випадків;
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- Закарпатська область – 25 029 випадків;
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- Запорізька область – 38 698 випадків;
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- Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
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- Київська область – 45 497 випадків;
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- Кіровоградська область – 6 524 випадки;
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- Луганська область – 7 275 випадків;
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- Львівська область – 51 375 випадків;
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- Миколаївська область – 22 127 випадків;
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- Одеська область – 54 123 випадки;
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- Полтавська область – 27 222 випадки;
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- Рівненська область – 34 578 випадків;
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- Сумська область – 34 226 випадків;
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- Тернопільська область – 30 203 випадки;
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- Харківська область – 60 273 випадки;
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- Херсонська область – 12 826 випадків;
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- Хмельницька область – 32 960 випадків;
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- Черкаська область – 28 728 випадків;
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- Чернівецька область – 35 826 випадків;
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- Чернігівська область – 22 167 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 68 177 887 людина, з них одужало 43 899 717. Кількість померлих зросла до 1 555 898.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.