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В Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585

В Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585

Київ • УНН

 • 16260 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні на 7:30 9 грудня зафіксовано вже 845 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тисяч, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники", - повідомив Степанов.

З його слів, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 281 особа;
  • летальних випадків – 276;
  • одужало – 14 554 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 845 343 особи;
  • одужало – 451 118 осіб;
  • летальних випадків – 14 204;
  • проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 84 538 випадків;
  • Вінницька область – 18 988 випадків;
  • Волинська область – 26 832 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
  • Донецька область – 27 044 випадки;
  • Житомирська область – 32 498 випадків;
  • Закарпатська область – 25 029 випадків;
  • Запорізька область – 38 698 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
  • Київська область – 45 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 524 випадки;
  • Луганська область – 7 275 випадків;
  • Львівська область – 51 375 випадків;
  • Миколаївська область – 22 127 випадків;
  • Одеська область – 54 123 випадки;
  • Полтавська область – 27 222 випадки;
  • Рівненська область – 34 578 випадків;
  • Сумська область – 34 226 випадків;
  • Тернопільська область – 30 203 випадки;
  • Харківська область – 60 273 випадки;
  • Херсонська область – 12 826 випадків;
  • Хмельницька область – 32 960 випадків;
  • Черкаська область – 28 728 випадків;
  • Чернівецька область – 35 826 випадків;
  • Чернігівська область – 22 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 68 177 887 людина, з них одужало 43 899 717. Кількість померлих зросла до 1 555 898.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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