В Україні вже 845 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 585

"12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники", - повідомив Степанов.

З його слів, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 281 особа;



летальних випадків – 276;



одужало – 14 554 особи;



здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 845 343 особи;



одужало – 451 118 осіб;



летальних випадків – 14 204;



проведено ПЛР-тестувань – 487 650.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 84 538 випадків;



Вінницька область – 18 988 випадків;



Волинська область – 26 832 випадки;



Дніпропетровська область – 46 056 випадків;



Донецька область – 27 044 випадки;



Житомирська область – 32 498 випадків;



Закарпатська область – 25 029 випадків;



Запорізька область – 38 698 випадків;



Івано-Франківська область – 39 730 випадків;



Київська область – 45 497 випадків;



Кіровоградська область – 6 524 випадки;



Луганська область – 7 275 випадків;



Львівська область – 51 375 випадків;



Миколаївська область – 22 127 випадків;



Одеська область – 54 123 випадки;



Полтавська область – 27 222 випадки;



Рівненська область – 34 578 випадків;



Сумська область – 34 226 випадків;



Тернопільська область – 30 203 випадки;



Харківська область – 60 273 випадки;



Херсонська область – 12 826 випадків;



Хмельницька область – 32 960 випадків;



Черкаська область – 28 728 випадків;



Чернівецька область – 35 826 випадків;



Чернігівська область – 22 167 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 68 177 887 людина, з них одужало 43 899 717. Кількість померлих зросла до 1 555 898.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.