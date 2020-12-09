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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло вже 68 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже 68 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 68 177 887 людина, з них одужало 43 899 717. Кількість померлих зросла до 1 555 898.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 161 807), Індія (9 703 770), Бразилія (6 674 999), Росія (2 492 713) та Франція (2 363 196).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

  • Італія (1 757 394);
  • Велика Британія (1 754 881);
  • Іспанія (1 702 328);
  • Аргентина (1 469 919);
  • Колумбія (1 384 610).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (286 189), Бразилії (178 159) та Індії (140 958).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 928 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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