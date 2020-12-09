Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже 68 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже 68 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 68 177 887 человек, из них выздоровели 43 899 717. Количество умерших возросло до 1 555 898.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 161 807), Индия (9 703 770), Бразилия (6 674 999), Россия (2 492 713) и Франция (2 363 196).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
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- Италия (1 757 394)
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- Великобритания (1 754 881)
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- Испания (1 702 328)
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- Аргентина (1 469 919)
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- Колумбия (1 384 610).
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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (286 189), Бразилии (178 159) и Индии (140 958).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 928 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.