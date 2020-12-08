В Україні вже 832 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 811

"... маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників", - повідомив Максим Степанов.

За його даними, також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 319 осіб;



летальних випадків – 195;



одужало – 12 860 осіб;



здійснено тестувань за добу – 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 832 758 осіб;



одужало – 436 564 особи;



летальних випадків – 13 928;



проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", - повідомив голова МОЗ.

Кількість захворювань у регіонах:



місто Київ – 82 810 випадків;



Вінницька область – 18 824 випадки;



Волинська область – 26 475 випадків;



Дніпропетровська область – 45 752 випадки;



Донецька область – 26 235 випадків;



Житомирська область – 32 354 випадки;



Закарпатська область – 24 886 випадків;



Запорізька область – 37 885 випадків;



Івано-Франківська область – 39 541 випадок;



Київська область – 44 554 випадки;



Кіровоградська область – 6 418 випадків;



Луганська область – 7 141 випадок;



Львівська область – 50 787 випадків;



Миколаївська область – 21 798 випадків;



Одеська область – 52 853 випадки;



Полтавська область – 26 571 випадок;



Рівненська область – 34 088 випадків;



Сумська область – 33 904 випадки;



Тернопільська область – 29 977 випадків;



Харківська область – 59 739 випадків;



Херсонська область – 12 493 випадки;



Хмельницька область – 32 539 випадків;



Черкаська область – 27 913 випадків;



Чернівецька область – 35 622 випадки;



Чернігівська область – 21 599 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, всього у світі на COVID-19 захворіло 67 559 804 людина, з них одужало 43 438 109. Кількість померлих зросла до 1 543 280.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.