В Украине уже 832 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 811

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, что больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.