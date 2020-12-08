В Украине уже 832 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 811
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, что больше, чем накануне, впрочем за последние сутки количество выздоровевших превышает количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"... имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников", - сообщил Максим Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1319 человек;
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- летальных случаев - 195;
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- выздоровели - 12 860 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 832 758 человек;
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- выздоровели - 436 564 человека;
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- летальных исходов - 13 928;
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- проведения ПЦР-тестов - 4 838 679.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях", - сообщил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 82810 случаев;
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- Винницкая область - 18 824 случая;
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- Волынская область - 26 475 случаев;
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- Днепропетровская область - 45752 случаи;
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- Донецкая область - 26 235 случаев;
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- Житомирская область - 32 354 случая;
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- Закарпатская область - 24 886 случаев;
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- Запорожская область - 37 885 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 39 541 случай;
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- Киевская область - 44554 случаи;
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- Кировоградская область - 6418 случаев;
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- Луганская область - 7141 случай;
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- Львовская область - 50 787 случаев;
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- Николаевская область - 21 798 случаев;
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- Одесская область - 52853 случаи;
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- Полтавская область - 26 571 случай;
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- Ровенская область - 34 088 случаев;
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- Сумская область - 33 904 случая;
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- Тернопольская область - 29 977 случаев;
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- Харьковская область - 59 739 случаев;
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- Херсонская область - 12 493 случая;
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- Хмельницкая область - 32 539 случаев;
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- Черкасская область - 27 913 случаев;
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- Черновицкая область - 35622 случаи;
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- Черниговская область - 21 599 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, всего в мире на COVID-19 заболело 67 559 804 человек, из них выздоровели 43 438 109. Количество умерших возросло до 1 543 280.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.