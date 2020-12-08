Пандемія: від COVID-19 у світі одужало понад 43 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі від інфекції, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, одужало вже понад 43 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 67 559 804 людина, з них одужало 43 438 109. Кількість померлих зросла до 1 543 280.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 944 968), Індія (9 677 203), Бразилія (6 623 911), Росія (2 466 961) та Франція (2 349 059).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
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- Італія (1 742 557);
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- Велика Британія (1 742 525);
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- Іспанія (1 702 328);
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- Аргентина (1 466 309);
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- Колумбія (1 377 100).
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Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (283 658), Бразилії (177 317) та Індії (140 573).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 733 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.