Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровело более 43 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже более 43 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 67 559 804 человек, из них выздоровели 43 438 109. Количество умерших возросло до 1 543 280.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 944 968), Индия (9 677 203), Бразилия (6 623 911), Россия (2 466 961) и Франция (2 349 059).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
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- Италия (1 742 557)
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- Великобритания (1 742 525)
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- Испания (1 702 328)
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- Аргентина (1 466 309)
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- Колумбия (1 377 100).
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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (283 658), Бразилии (177 317) и Индии (140 573).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 733 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.