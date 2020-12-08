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Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровело более 43 млн человек

Пандемия: от COVID-19 в мире выздоровело более 43 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11168 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже более 43 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 67 559 804 человек, из них выздоровели 43 438 109. Количество умерших возросло до 1 543 280.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 944 968), Индия (9 677 203), Бразилия (6 623 911), Россия (2 466 961) и Франция (2 349 059).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

  • Италия (1 742 557)
  • Великобритания (1 742 525)
  • Испания (1 702 328)
  • Аргентина (1 466 309)
  • Колумбия (1 377 100).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (283 658), Бразилии (177 317) и Индии (140 573).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 733 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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