В Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 7 грудня зафіксовано вже 821 тисяча випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше ніж 9 тисяч, суттєве зменшення кількості випадків, однак, традиційне для даних на початку тижня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 037 осіб;
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- летальних випадків – 145;
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- одужало – 5 123 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 821 947 осіб;
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- одужало – 423 704 особи;
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- летальних випадків – 13 733;
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- проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях", - додав міністр.
Кількість захворювань у регіонах:
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- місто Київ – 81 335 випадків;
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- Вінницька область – 18 714 випадків;
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- Волинська область – 26 211 випадків;
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- Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
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- Донецька область – 25 792 випадки;
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- Житомирська область – 32 318 випадків;
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- Закарпатська область – 24 663 випадки;
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- Запорізька область – 36 937 випадків;
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- Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
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- Київська область – 43 854 випадки;
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- Кіровоградська область – 6 360 випадків;
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- Луганська область – 7 088 випадків;
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- Львівська область – 50 175 випадків;
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- Миколаївська область – 21 429 випадків;
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- Одеська область – 51 810 випадків;
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- Полтавська область – 25 655 випадків;
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- Рівненська область – 33 714 випадків;
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- Сумська область – 33 658 випадків;
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- Тернопільська область – 29 788 випадків;
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- Харківська область – 59 393 випадки;
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- Херсонська область – 12 159 випадків;
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- Хмельницька область – 32 429 випадків;
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- Черкаська область – 27 167 випадків;
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- Чернівецька область – 35 378 випадків;
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- Чернігівська область – 21 442 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 67 027 780 людина, з них одужало 42 747 893. Кількість померлих зросла до 1 528 312.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.