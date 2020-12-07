Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло вже 67 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже 67 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 67 027 780 людина, з них одужало 42 747 893. Кількість померлих зросла до 1 528 312.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 750 316), Індія (9 644 222), Бразилія (6 603 540), Росія (2 439 163) та Франція (2 345 648).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
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- Італія (1 728 878);
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- Велика Британія (1 727 751);
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- Іспанія (1 684 647);
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- Аргентина (1 463 110);
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- Колумбія (1 371 103).
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Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (282 254), Бразилії (176 941) та Індії (140 182).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 588 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.