Пандемія: у світі на COVID-19 захворіло вже 67 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 67 027 780 людина, з них одужало 42 747 893. Кількість померлих зросла до 1 528 312.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 750 316), Індія (9 644 222), Бразилія (6 603 540), Росія (2 439 163) та Франція (2 345 648).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:



Італія (1 728 878);



Велика Британія (1 727 751);



Іспанія (1 684 647);



Аргентина (1 463 110);



Колумбія (1 371 103).



Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (282 254), Бразилії (176 941) та Індії (140 182).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 588 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.