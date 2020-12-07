Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже 67 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже 67 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 67 027 780 человек, из них выздоровели 42 747 893. Количество умерших возросло до 1 528 312.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 750 316), Индия (9 644 222), Бразилия (6 603 540), Россия (2 439 163) и Франция (2 345 648).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
-
- Италия (1 728 878)
-
- Великобритания (1 727 751)
-
- Испания (1 684 647)
-
- Аргентина (1 463 110)
-
- Колумбия (1 371 103).
-
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (282 254), Бразилии (176 941) и Индии (140 182).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 588 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.