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В Україні вже понад 813 тис. випадків COVID-19, за добу — 11 590

В Україні вже понад 813 тис. випадків COVID-19, за добу — 11 590

Київ • УНН

 • 23518 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Україні на ранок неділі зафіксовано вже понад 813 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 11,5 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

“11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники”, — повідомив Степанов.

За його словами, також за минулу добу:

— госпіталізовано — 1 127 осіб;

— летальних випадків — 167;

— одужало — 6 048 осіб;

— здійснено тестувань за добу — 42 096 (зокрема методом ПЛР — 33 308, методом ІФА — 8 788).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 813 306 осіб;

— одужало — 418 581 особа;

— летальних випадків — 13 588;

— проведено ПЛР-тестувань — 4 780 080.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях”, — зазначив міністр.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ — 79 809 випадків;
  • Вінницька область — 18 587 випадків;
  • Волинська область — 26 019 випадків;
  • Дніпропетровська область — 44 080 випадків;
  • Донецька область — 25 547 випадків;
  • Житомирська область — 31 967 випадків;
  • Закарпатська область — 24 541 випадок;
  • Запорізька область — 36 539 випадків;
  • Івано-Франківська область — 39 373 випадки;
  • Київська область — 43 219 випадків;
  • Кіровоградська область — 6 254 випадки;
  • Луганська область — 7 027 випадків;
  • Львівська область — 49 831 випадок;
  • Миколаївська область — 21 144 випадки;
  • Одеська область — 51 148 випадків;
  • Полтавська область — 25 228 випадків;
  • Рівненська область — 33 508 випадків;
  • Сумська область — 33 181 випадок;
  • Тернопільська область — 29 594 випадки;
  • Харківська область — 59 285 випадків;
  • Херсонська область — 11 915 випадків;
  • Хмельницька область — 32 286 випадків;
  • Черкаська область — 26 809 випадків;
  • Чернівецька область — 35 152 випадки;
  • Чернігівська область — 21 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за останніми даними, у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 66,5 млн людей, з них понад 42,7 млн одужало, кількість померлих зросла до понад 1,5 млн.

Як повідомляв УНН, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями з перших чисел січня.

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