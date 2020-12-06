В Украине уже более 813 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 590
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 813 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 11,5 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020 года. В частности, заболели 627 детей и 493 медработники”, — сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
— госпитализированы — 1127 человек;
— летальных случаев — 167;
— выздоровели — 6048 человек;
— проведено тестирований за сутки — 42 096 (в том числе методом ПЦР — 33308, методом ИФА — 8788).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 813 306 человек;
— выздоровели — 418 581 человек;
— летальных случаев — 13 588;
— проведения ПЦР-тестов — 4 780 080.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях”, — отметил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 79809 случаев;
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- Винницкая область — 18 587 случаев;
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- Волынская область — 26 019 случаев;
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- Днепропетровская область — 44 080 случаев;
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- Донецкая область — 25 547 случаев;
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- Житомирская область — 31 967 случаев;
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- Закарпатская область — 24 541 случай;
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- Запорожская область — 36 539 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 39 373 случая;
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- Киевская область — 43 219 случаев;
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- Кировоградская область — 6254 случая;
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- Луганская область — 7027 случаев;
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- Львовская область — 49 831 случай;
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- Николаевская область — 21144 случаи;
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- Одесская область — 51 148 случаев;
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- Полтавская область — 25 228 случаев;
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- Ровенская область — 33 508 случаев;
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- Сумская область — 33 181 случай;
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- Тернопольская область — 29 594 случая;
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- Харьковская область — 59 285 случаев;
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- Херсонская область — 11 915 случаев;
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- Хмельницкая область — 32 286 случаев;
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- Черкасская область — 26 809 случаев;
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- Черновицкая область — 35152 случаи;
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- Черниговская область — 21 263 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по последним данным, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 66,5 млн человек, из них более 42,7 выздоровели, количество умерших возросло до более 1,5 млн.
Как сообщал УНН, чтобы сбить волну распространения COVID-19, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями с первых чисел января.