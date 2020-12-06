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Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 66,5 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися майже 66,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 66 485 651 людина, з них одужало 42 747 893. Кількість померлих зросла до 1 528 312.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 580 144), Індія (9 608 211), Бразилія (6 577 177), Росія (2 410 462) та Франція (2 334 626).

У лідерах за чисельністю заразившихся на COVID-19 у світі також:

— Велика Британія (1 710 379);

— Італія (1 709 991);

— Іспанія (1 684 647);

— Аргентина (1 459 832);

— Колумбія (1 362 249);

— Німеччина (1 170 095);

— Мексика (1 168 395);

— Польща (1 054 273);

— Іран (1 028 986).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (281 173), Бразилії (176 628) та Індії (139 700).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано понад 801,7 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 13 825, кількість одужавших за добу — 14 724. За час пандемії в країні померли 13 421 людина, з них — 226 за минулу добу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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