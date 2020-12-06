Пандемия: в мире COVID-19 заболели почти 66,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились почти 66,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 66 485 651 человек, из них выздоровели 42 747 893. Количество умерших возросло до 1 528 312.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 580 144), Индия (9 608 211), Бразилия (6 577 177), Россия (2 410 462) и Франция (2 334 626).
В лидерах по численности заразившихся на COVID-19 в мире также:
— Великобритания (1 710 379);
— Италия (1 709 991);
— Испания (1 684 647);
— Аргентина (1 459 832);
— Колумбия (1 362 249);
— Германия (1 170 095);
— Мексика (1 168 395);
— Польша (1 054 273);
— Иран (1 028 986).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (281 173), Бразилии (176 628) и Индии (139 700).
Напомним, в Украине зафиксировано более 801,7 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 13 825, количество выздоровевших за сутки — 14 724. За время пандемии в стране умерли 13 421 человек, из них — 226 за минувшие сутки.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.