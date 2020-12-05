В Україні вже понад 801,7 тис. випадків COVID-19, за добу — 13 825
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні на 8 годину суботи зафіксовано вже понад 801,7 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13,8 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
— госпіталізовано — 1 504 особи;
— летальних випадків — 226;
— одужало — 14 724 особи;
— здійснено тестувань за добу — 67 533 (зокрема методом ПЛР — 44 538, методом ІФА — 22 995).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 801 716 осіб;
— одужало — 412 533 особи;
— летальних випадків — 13 421;
— проведено ПЛР-тестувань — 4 746 772.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях”, — зазначив міністр.
Кількість захворювань в регіонах:
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- м. Київ — 78 291 випадок;
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- Вінницька область — 18 476 випадків;
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- Волинська область — 25 793 випадки;
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- Дніпропетровська область — 43 282 випадки;
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- Донецька область — 25 113 випадків;
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- Житомирська область — 31 539 випадків;
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- Закарпатська область — 24 330 випадків;
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- Запорізька область — 35 722 випадки;
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- Івано-Франківська область — 39 058 випадків;
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- Київська область — 42 410 випадків;
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- Кіровоградська область — 6 071 випадок;
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- Луганська область — 6 910 випадків;
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- Львівська область — 49 380 випадків;
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- Миколаївська область — 20 734 випадки;
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- Одеська область — 50 146 випадків;
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- Полтавська область — 24 937 випадків;
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- Рівненська область — 33 192 випадки;
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- Сумська область — 32 684 випадки;
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- Тернопільська область — 29 366 випадків;
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- Харківська область — 58 622 випадки;
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- Херсонська область — 11 731 випадок;
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- Хмельницька область — 31 856 випадків;
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- Черкаська область — 26 232 випадки;
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- Чернівецька область — 34 924 випадки;
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- Чернігівська область — 20 917 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за останніми даними, у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 65,8 млн людей, з них понад 42,3 млн одужало, кількість померлих зросла до понад 1,5 млн.
Як повідомляв УНН, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме уряду України ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями з перших чисел січня.