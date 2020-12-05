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В Украине уже более 801,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 825

В Украине уже более 801,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 825

Киев  •  УНН

 • 22039 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине на 8:00 субботы зафиксировано уже более 801,7 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13,8 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников”, — сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

— госпитализированы — 1504 человека;

— летальных случаев — 226;

— выздоровели — 14 724 человека;

— проведено тестирований за сутки — 67 533 (в том числе методом ПЦР — 44 538, методом ИФА — 22 995).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 801 716 человек;

— выздоровели — 412 533 человека;

— летальных случаев — 13 421;

— проведено ПЦР-тестов — 4 746 772.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях”, — отметил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 78 291 случай;
  • Винницкая область — 18 476 случаев;
  • Волынская область — 25 793 случая;
  • Днепропетровская область — 43282 случаи;
  • Донецкая область — 25 113 случаев;
  • Житомирская область — 31 539 случаев;
  • Закарпатская область — 24 330 случаев;
  • Запорожская область — 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;
  • Киевская область — 42 410 случаев;
  • Кировоградская область — 6071 случай;
  • Луганская область — 6910 случаев;
  • Львовская область — 49 380 случаев;
  • Николаевская область — 20 734 случаи;
  • Одесская область — 50 146 случаев;
  • Полтавская область — 24 937 случаев;
  • Ровенская область — 33 192 случая;
  • Сумская область — 32 684 случая;
  • Тернопольская область — 29 366 случаев;
  • Харьковская область — 58 622 случая;
  • Херсонская область — 11 731 случай;
  • Хмельницкая область — 31 856 случаев;
  • Черкасская область — 26 232 случая;
  • Черновицкая область — 34 924 случаи;
  • Черниговская область — 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по последним данным, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 65,8 млн человек, из них более 42,3 млн выздоровели, количество умерших возросло до более 1,5 млн.

Как сообщал УНН, чтобы сбить волну распространения COVID-19, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями с первых чисел января.

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