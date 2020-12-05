Пандемія: у світі від COVID-19 одужали понад 42 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 65 850 285 людей, з них одужало 42 301 454. Кількість померлих зросла до 1 518 977.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (14 355 366), Індія (9 571 559), Бразилія (6 533 968), Росія (2 382 012), Франція (2 321 703), Велика Британія (1 694 800), Італія (1 688 939), Іспанія (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбія (1 352 607), Німеччина (1 157 514), Мексика (1 156 770), Польща (1 041 846) та Іран (1 016 835).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (279 753), Бразилії (175 964) та Індії (139 188).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 787 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 15 131, кількість одужавших за добу — 13 383. За час пандемії в країні померли 13 195 людей, з них — 235 за минулу добу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.