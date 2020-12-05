Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели более 42 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 65,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 65 850 285 человек, из них выздоровели 42 301 454. Количество умерших возросло до 1 518 977.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (14 355 366), Индия (9 571 559), Бразилия (6 533 968), Россия (2 382 012), Франция (2 321 703), Великобритания (1 694 800), Италия (1 688 939), Испания (1 684 647), Аргентина (1 454 631), Колумбия (1 352 607), Германия (1 157 514), Мексика (1 156 770), Польша (1 041 846) и Иран (1 016 835).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (279 753), Бразилии (175 964) и Индии (139 188).
Напомним, в Украине зафиксировано 787 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — 15 131, количество выздоровевших за сутки — 13 383. За время пандемии в стране умерли 13 195 человек, из них — 235 за минувшие сутки.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.