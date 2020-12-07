В Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8 641
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 7 декабря зафиксировано уже 821 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 9000, существенное уменьшение количества случаев, впрочем, традиционное для данных в начале недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 7 декабря 2020 года. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1037 человек;
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- летальных случаев - 145;
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- выздоровели - 5123 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27 881, методом ИФА - 5621).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 821 947 человек;
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- выздоровели - 423 704 человека;
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- летальных исходов - 13 733;
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- проведение ПЦР-тестов - 4 807 961.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 81335 случаев;
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- Винницкая область - 18 714 случаев;
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- Волынская область - 26 211 случаев;
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- Днепропетровская область - 45 040 случаев;
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- Донецкая область - 25792 случаи;
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- Житомирская область - 32 318 случаев;
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- Закарпатская область - 24 663 случая;
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- Запорожская область - 36 937 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
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- Киевская область - 43854 случаи;
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- Кировоградская область - 6360 случаев;
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- Луганская область - 7088 случаев;
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- Львовская область - 50 175 случаев;
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- Николаевская область - 21 429 случаев;
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- Одесская область - 51 810 случаев;
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- Полтавская область - 25 655 случаев;
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- Ровенская область - 33 714 случаев;
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- Сумская область - 33 658 случаев;
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- Тернопольская область - 29 788 случаев;
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- Харьковская область - 59 393 случая;
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- Херсонская область - 12 159 случаев;
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- Хмельницкая область - 32 429 случаев;
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- Черкасская область - 27 167 случаев;
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- Черновицкая область - 35 378 случаев;
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- Черниговская область - 21 442 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 67 027 780 человек, из них выздоровели 42 747 893. Количество умерших возросло до 1 528 312.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.