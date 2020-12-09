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В Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585

В Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585

Киев  •  УНН

 • 16258 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тысяч, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники", - сообщил Степанов.

По его словам, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1281 человек;
  • летальных случаев - 276;
  • выздоровели - 14 554 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 845 343 человека;
  • выздоровели - 451 118 человек;
  • летальных исходов - 14 204;
  • проведение ПЦР-тестирования - 487 650.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 84538 случаев;
  • Винницкая область - 18 988 случаев;
  • Волынская область - 26 832 случая;
  • Днепропетровская область - 46 056 случаев;
  • Донецкая область - 27044 случаи;
  • Житомирская область - 32 498 случаев;
  • Закарпатская область - 25 029 случаев;
  • Запорожская область - 38 698 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
  • Киевская область - 45 497 случаев;
  • Кировоградская область - 6524 случая;
  • Луганская область - 7275 случаев;
  • Львовская область - 51 375 случаев;
  • Николаевская область - 22 127 случаев;
  • Одесская область - 54123 случаи;
  • Полтавская область - 27 222 случая;
  • Ровенская область - 34 578 случаев;
  • Сумская область - 34 226 случаев;
  • Тернопольская область - 30 203 случая;
  • Харьковская область - 60 273 случая;
  • Херсонская область - 12 826 случаев;
  • Хмельницкая область - 32 960 случаев;
  • Черкасская область - 28 728 случаев;
  • Черновицкая область - 35 826 случаев;
  • Черниговская область - 22 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 68 177 887 человек, из них выздоровели 43 899 717. Количество умерших возросло до 1 555 898.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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