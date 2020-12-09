В Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тысяч, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.