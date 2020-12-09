В Украине уже 845 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 585
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тысяч, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020 года. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники", - сообщил Степанов.
По его словам, также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1281 человек;
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- летальных случаев - 276;
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- выздоровели - 14 554 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 845 343 человека;
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- выздоровели - 451 118 человек;
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- летальных исходов - 14 204;
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- проведение ПЦР-тестирования - 487 650.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 84538 случаев;
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- Винницкая область - 18 988 случаев;
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- Волынская область - 26 832 случая;
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- Днепропетровская область - 46 056 случаев;
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- Донецкая область - 27044 случаи;
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- Житомирская область - 32 498 случаев;
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- Закарпатская область - 25 029 случаев;
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- Запорожская область - 38 698 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
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- Киевская область - 45 497 случаев;
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- Кировоградская область - 6524 случая;
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- Луганская область - 7275 случаев;
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- Львовская область - 51 375 случаев;
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- Николаевская область - 22 127 случаев;
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- Одесская область - 54123 случаи;
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- Полтавская область - 27 222 случая;
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- Ровенская область - 34 578 случаев;
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- Сумская область - 34 226 случаев;
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- Тернопольская область - 30 203 случая;
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- Харьковская область - 60 273 случая;
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- Херсонская область - 12 826 случаев;
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- Хмельницкая область - 32 960 случаев;
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- Черкасская область - 28 728 случаев;
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- Черновицкая область - 35 826 случаев;
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- Черниговская область - 22 167 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 68 177 887 человек, из них выздоровели 43 899 717. Количество умерших возросло до 1 555 898.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.