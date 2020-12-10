Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже почти 69 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже почти 69 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 68 848 383 человека, из них выздоровели 44 325 827. Количество умерших возросло до 1 568 734.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 384 264), Индия (9 735 850), Бразилия (6 728 452), Россия (2 518 551) и Франция (2 377 913).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
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- Великобритания (1 771 545)
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- Италия (1 770 149)
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- Испания (1 712 101)
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- Аргентина (1 475 222)
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- Колумбия (1 392 133).
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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (289 357), Бразилии (178 995) и Индии (141 360).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.