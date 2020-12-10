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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68971 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91429 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114299 просмотра

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3 марта, 11:09 • 149478 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже почти 69 млн человек

Пандемия: в мире на COVID-19 заболело уже почти 69 млн человек

Киев  •  УНН

 • 11857 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. По состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже почти 69 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 68 848 383 человека, из них выздоровели 44 325 827. Количество умерших возросло до 1 568 734.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (15 384 264), Индия (9 735 850), Бразилия (6 728 452), Россия (2 518 551) и Франция (2 377 913).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

  • Великобритания (1 771 545)
  • Италия (1 770 149)
  • Испания (1 712 101)
  • Аргентина (1 475 222)
  • Колумбия (1 392 133).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (289 357), Бразилии (178 995) и Индии (141 360).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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