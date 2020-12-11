В Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине на 8:00 11 декабря зафиксировано уже 872 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, почти на уровне предыдущих суток. При этом количество выздоровевших за сутки снова превысило количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020 года. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников", - сообщил Степанов.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
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- госпитализированы - 2846 человек;
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- летальных случаев - 285;
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- выздоровели - 15 327 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39 519, методом ИФА - 21 328).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 872 228 человек;
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- выздоровели - 480 348 человек;
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- летальных исходов - 14 755;
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- проведения ПЦР-тестов - 4 957 299.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 88317 случаев;
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- Винницкая область - 19 481 случай;
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- Волынская область - 27 537 случаев;
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- Днепропетровская область - 47 650 случаев;
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- Донецкая область - 28 391 случай;
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- Житомирская область - 33 405 случаев;
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- Закарпатская область - 25 693 случая;
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- Запорожская область - 40 653 случая;
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- Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
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- Киевская область - 46 998 случаев;
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- Кировоградская область - 6921 случай;
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- Луганская область - 7615 случаев;
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- Львовская область - 52 578 случаев;
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- Николаевская область - 22 980 случаев;
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- Одесская область - 55 714 случаев;
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- Полтавская область - 28 435 случаев;
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- Ровенская область - 35 452 случая;
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- Сумская область - 34 996 случаев;
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- Тернопольская область - 30 738 случаев;
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- Харьковская область - 61 424 случая;
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- Херсонская область - 13 401 случай;
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- Хмельницкая область - 33 958 случаев;
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- Черкасская область - 30 133 случая;
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- Черновицкая область - 36 286 случаев;
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- Черниговская область - 23 190 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 69 531 812 человека, из них выздоровели 44 816 022. Количество умерших возросло до 1 580 867.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.