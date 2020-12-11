В Украине уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине на 8:00 11 декабря зафиксировано уже 872 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, почти на уровне предыдущих суток. При этом количество выздоровевших за сутки снова превысило количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.