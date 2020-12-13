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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68987 просмотра

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3 марта, 20:50 • 91456 просмотра

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Пандемия: в мире от COVID-19 умерли более 1,6 млн человек

Пандемия: в мире от COVID-19 умерли более 1,6 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 71,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 71 636 988 человек, из них выздоровели 46 803 861. Количество умерших возросло до 1 604 516.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 057 434), Индия (9 826 775), Бразилия (6 880 127), Россия (2 602 048), Франция (2 405 255), Великобритания (1 835 949) и Италия (1 825 775).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Турция (1 809 809);

— Испания (1 730 575);

— Аргентина (1 494 602);

— Колумбия (1 417 072);

— Германия (1 320 588);

— Мексика (1 241 436);

— Польша (1 126 700);

— Иран (1 100 818).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (297 789), Бразилии (181 123) и Индии (142 628).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 998 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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