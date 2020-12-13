Пандемия: в мире от COVID-19 умерли более 1,6 млн человек

Всего в мире COVID-19 инфицировано 71 636 988 человек, из них выздоровели 46 803 861. Количество умерших возросло до 1 604 516.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 057 434), Индия (9 826 775), Бразилия (6 880 127), Россия (2 602 048), Франция (2 405 255), Великобритания (1 835 949) и Италия (1 825 775).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
— Турция (1 809 809);
— Испания (1 730 575);
— Аргентина (1 494 602);
— Колумбия (1 417 072);
— Германия (1 320 588);
— Мексика (1 241 436);
— Польша (1 126 700);
— Иран (1 100 818).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (297 789), Бразилии (181 123) и Индии (142 628).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 998 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.