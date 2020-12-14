Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 72 млн человек

Всего в мире COVID-19 инфицировано 72 221 634 человека, из них выздоровели 47 218 235. Количество умерших возросло до 1 612 014.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 251 975), Индия (9 857 029), Бразилия (6 901 952), Россия (2 629 699), Франция (2 430 612), Великобритания (1 854 490), Италия (1 843 712) и Турция (1 836 728).
В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:
— Испания (1 730 575);
— Аргентина (1 498 160);
— Колумбия (1 425 774);
— Германия (1 350 810);
— Мексика (1 250 044);
— Польша (1 135 676);
— Иран (1 108 269).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (299 163), Бразилии (181 402) и Индии (143 019).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 894 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 15 154 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.