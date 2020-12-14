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В Украине уже 900 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6451

В Украине уже 900 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6451

Киев  •  УНН

 • 22710 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине на 8:00 14 декабря зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 6,5 тысячи, минимальное значение с начала декабря, однако традиционное уменьшение количества случаев в конце недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки, по его словам:

  • госпитализированы - 1895 человек;
  • летальных исходов - 93;
  • выздоровели - 5154 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 900 666 человек;
  • выздоровели - 506 718 человек;
  • летальных исходов - 15 247;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 052 686.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 91743 случаи;
  • Винницкая область - 19 866 случаев;
  • Волынская область - 28 246 случаев;
  • Днепропетровская область - 49 535 случаев;
  • Донецкая область - 29 660 случаев;
  • Житомирская область - 34 491 случай;
  • Закарпатская область - 26 153 случая;
  • Запорожская область - 42 435 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
  • Киевская область - 49044 случаи;
  • Кировоградская область - 7225 случаев;
  • Луганская область - 7929 случаев;
  • Львовская область - 53 844 случая;
  • Николаевская область - 24 099 случаев;
  • Одесская область - 58283 случаи;
  • Полтавская область - 29 450 случаев;
  • Ровенская область - 36 262 случая;
  • Сумская область - 35 968 случаев;
  • Тернопольская область - 31 283 случая;
  • Харьковская область - 62 428 случаев;
  • Херсонская область - 14 207 случаев;
  • Хмельницкая область - 34 840 случаев;
  • Черкасская область - 31 607 случаев;
  • Черновицкая область - 36 889 случаев;
  • Черниговская область - 24 411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 72 221 634 человека, из них выздоровели 47 218 235. Количество умерших возросло до 1 612 014.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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