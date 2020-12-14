В Украине уже 900 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6451

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине на 8:00 14 декабря зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 6,5 тысячи, минимальное значение с начала декабря, однако традиционное уменьшение количества случаев в конце недели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.