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Пандемия: в мире COVID-19 заболели почти 73 млн человек

Киев • УНН

 • 14459 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По состоянию на утро вторника в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 72,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: в мире COVID-19 заболели почти 73 млн человек

Всего в мире COVID-19 инфицировано 72 824 936 человек, из них выздоровели 47 604 309. Количество умерших возросло до 1 620 490.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 516 874), Индия (9 884 100), Бразилия (6 927 145), Россия (2 656 601), Франция (2 433 859), Великобритания (1 874 867), Турция (1 866 345) и Италия (1 855 737).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также:

— Испания (1 751 884);

— Аргентина (1 503 222);

— Колумбия (1 434 516);

— Германия (1 357 261);

— Мексика (1 255 572);

— Польша (1 140 572);

— Иран (1 115 770).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (300 477), Бразилии (181 835) и Индии (143 355).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине за время пандемии зафиксировано более 900 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 15 247 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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