В Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.