В Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников", - отметил глава Минздрава.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 3242 человека;
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- летальных случаев - 264;
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- выздоровели - 12 549 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 919 704 человека;
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- выздоровели - 535 417 человек;
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- летальных исходов - 15 744;
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- проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - отметил Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 95160 случаев;
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- Винницкая область - 20 093 случая;
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- Волынская область - 28 923 случая;
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- Днепропетровская область - 50 316 случаев;
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- Донецкая область - 30 466 случаев;
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- Житомирская область - 34 611 случаев;
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- Закарпатская область - 26 432 случая;
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- Запорожская область - 43 835 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
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- Киевская область - 50 040 случаев;
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- Кировоградская область - 7375 случаев;
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- Луганская область - 8166 случаев;
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- Львовская область - 54 833 случая;
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- Николаевская область - 24 749 случаев;
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- Одесская область - 59974 случаи;
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- Полтавская область - 30 466 случаев;
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- Ровенская область - 36 974 случая;
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- Сумская область - 36 251 случай;
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- Тернопольская область - 31 581 случай;
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- Харьковская область - 63 178 случаев;
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- Херсонская область - 14 643 случая;
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- Хмельницкая область - 35 157 случаев;
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- Черкасская область - 32 803 случая;
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- Черновицкая область - 37 266 случаев;
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- Черниговская область - 25 330 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 73 434 930 человек, из них выздоровели 41 615 251. Количество умерших возросло до 1 635 158.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.