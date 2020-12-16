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В Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622

"10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников", - отметил глава Минздрава.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

  • госпитализировано - 3242 человека;
  • летальных случаев - 264;
  • выздоровели - 12 549 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 63 445 (в том числе методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 919 704 человека;
  • выздоровели - 535 417 человек;
  • летальных исходов - 15 744;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях", - отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 95160 случаев;
  • Винницкая область - 20 093 случая;
  • Волынская область - 28 923 случая;
  • Днепропетровская область - 50 316 случаев;
  • Донецкая область - 30 466 случаев;
  • Житомирская область - 34 611 случаев;
  • Закарпатская область - 26 432 случая;
  • Запорожская область - 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
  • Киевская область - 50 040 случаев;
  • Кировоградская область - 7375 случаев;
  • Луганская область - 8166 случаев;
  • Львовская область - 54 833 случая;
  • Николаевская область - 24 749 случаев;
  • Одесская область - 59974 случаи;
  • Полтавская область - 30 466 случаев;
  • Ровенская область - 36 974 случая;
  • Сумская область - 36 251 случай;
  • Тернопольская область - 31 581 случай;
  • Харьковская область - 63 178 случаев;
  • Херсонская область - 14 643 случая;
  • Хмельницкая область - 35 157 случаев;
  • Черкасская область - 32 803 случая;
  • Черновицкая область - 37 266 случаев;
  • Черниговская область - 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 73 434 930 человек, из них выздоровели 41 615 251. Количество умерших возросло до 1 635 158.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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