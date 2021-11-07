В Україні у “помаранчевій” зоні шість областей, а в “жовтій” три
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні шість областей відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки та три - “жовтій”. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 7 листопада, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки, через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем або підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування мають:
• Волинська область
• Вінницька область
• Полтавська область
• Харківська область
• Чернівецька область
• Чернігівська область
В “жовтій” зоні:
• Закарпатська область
• Кіровоградська область
• Тернопільська область
У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.
Зокрема, станом на сьогодні, 7 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
Доповнення
“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
• робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
• проведення масових заходів.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві, який став “червоним” 1 листопада, працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
• заклади харчування
• готелі
• установи соціального захисту
• спортзали та фітнес-центри
• ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
• проводити масові заходи
• торговельно-розважальні центри
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.