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В Україні у “помаранчевій” зоні шість областей, а в “жовтій” три

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні шість областей відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки та три - “жовтій”. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

В Україні у “помаранчевій” зоні шість областей, а в “жовтій” три

Деталі

За даними МОЗ, станом на 7 листопада, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки, через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем або підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування мають:

• Волинська область
• Вінницька область
• Полтавська область
• Харківська область
• Чернівецька область
• Чернігівська область

В “жовтій” зоні:

• Закарпатська область
• Кіровоградська область
• Тернопільська область

У більшості областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема, станом на сьогодні, 7 листопада, у “червоній” зоні: місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.

Доповнення

“Червону” зону карантину із 30 жовтня ввели у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

• робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
• проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві, який став “червоним” 1 листопада, працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

• заклади харчування
• готелі
• установи соціального захисту
• спортзали та фітнес-центри
• ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
• проводити масові заходи
• торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

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