Від сьогодні "червону" зону карантину розширено: до списку увійшли ще сім областей

Таким чином, ще до початку листопада більше ніж половина України потрапить у “червону” зону через поширення COVID-19, а саме — 15 областей.

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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей”, — повідомив 27 жовтня у своєму Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання.

Деталі

“Відповідно до оцінки індикаторних показників із визначення рівня епідемічної небезпеки ми фіксуємо, що станом на 27 жовтня в зазначених регіонах було перевищено ознаки епідемічної небезпеки за двома показникам. А саме, з виявлення випадків інфікування. А також перевищення показника кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів”, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує пресслужба уряду.

Окрім того, він додав, що на території Житомирської області також перевищено показник завантаженості ліжок, які забезпечені подачею медичного кисню в закладах охорони здоров’я.

“Червоний” рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,

проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.