С сегодняшнего дня "красная" зона карантина расширена: в список вошли еще семь областей

Таким образом, еще до начала ноября более половины Украины попадет в “красную” зону из-за распространения COVID-19, а именно — 15 областей.
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“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей”, — сообщил 27 октября в своем Telegram- канале министр Кабмина Олег Немчинов по итогам заседания.
Подробности
“В соответствии с оценкой индикаторных показателей по определению уровня эпидемической опасности мы фиксируем, что по состоянию на 27 октября в указанных регионах были превышены признаки эпидемической опасности по двум показателям. А именно, по выявлению случаев инфицирования. А также превышение показателя количества госпитализированных пациентов за последние семь дней”, — отметил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба правительства.
Кроме того, он добавил, что на территории Житомирской области также превышен показатель загруженности коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения.
“Красный” уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается:
- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
- проведение массовых мероприятий и т.п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Дополнение
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.