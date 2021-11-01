Від сьогодні Київ перейшов до "червоної" зони карантину

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 57189 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 107056 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 93013 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 102268 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 78145 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 69645 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 151619 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86387 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 251455 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107977 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
92%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 27346 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 24116 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 22536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 28162 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 10468 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 117069 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 151632 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 251464 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 423829 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 413416 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24028 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29889 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30550 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 31975 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 81926 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Від сьогодні Київ перейшов до "червоної" зони карантину

Київ • УНН

 • 46434 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від сьогодні, з 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. Про це раніше повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Від сьогодні Київ перейшов до "червоної" зони карантину

Цитата:

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 1 листопада 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва. Червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень”, — написав 28 жовтня Немчінов у Telegram-каналі.

Деталі

Зокрема, з його слів, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
  • проведення масових заходів тощо.

За його словами, обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Немчінов повідомив, що позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося сьогодні.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко раніше звернувся до держкомісії ТЕБ та НС — просив перевести місто в “червону” зону. Також він повідомив, що Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 1 листопада:

Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде:

  • Працювати і відвідувати:
    • заклади харчування
    • готелі
    • установи і заклади соціального захисту
    • спортзали та фітнес-центри
    • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • Проводити масові заходи
  • Відвідувати торгово-розважальні центри

Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками — які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Також з 1 листопада в Києві всі школи переводяться на дистанційне навчання. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті.

Що стосується садочків, то вони продовжать працювати, але дотримуючись правил “червоної” зони. За умови вакцинації 100% персоналу закладів.

Громадський транспорт закривати не збираються. Він працюватиме. Але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Київ
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,617.07