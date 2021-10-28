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У Києві всі школи переводять на дистанційне навчання з 1 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 1 листопада в Києві всі школи будуть переведені на дистанційне навчання, оскільки за критеріями столиця досягла показників “червоної” зони. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на КМДА.

У Києві всі школи переводять на дистанційне навчання з 1 листопада

Цитата

“Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: із першого до одинадцятого класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров’я”, — розповів Кличко.

Деталі

За його словами, садочки продовжать працювати, але дотримуючись правил “червоної” зони. За умови вакцинації 100 відсотків персоналу закладів.

Доповнення

Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 1 листопада. Також мер міста Віталій Кличко звернувся до держкомісії ТЕБ та НС — просить перевести місто в “червону” зону.

Нагадаємо, у Києві завтра, 29 жовтня, збереться місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення щодо переходу Києва до “червоної” зони карантину.

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