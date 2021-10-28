В Киеве все школы переводят на дистанционное обучение с 1 ноября

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“Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с первого до одиннадцатого класса. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Это решение город принял после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения”, — рассказал Кличко.

Детали

По его словам, садики продолжат работать, но соблюдая правила “красной” зоны. При вакцинации 100 процентов персонала заведений.

Дополнение

Киев вводит строгие карантинные ограничения с 1 ноября. Также мэр города Виталий Кличко обратился в госкомиссию ТЭБ и ЧС — просит перевести город в “красную” зону.



Напомним, в Киеве завтра, 29 октября, соберется местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия решения о переходе Киева в “красную” зону карантина.