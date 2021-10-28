Київ завтра може опинитися у "червоній" зоні карантину – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві завтра, 29 жовтня, збереться місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення щодо переходу Києва до “червоної” зони карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
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“У столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто — фактично на порозі „червоної“ зони. Рішення про встановлення „червоного“ рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра”, — заявив Поворозник.
Деталі
Зокрема, він відзначив, що тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень і закликав жителів столиці вакцинуватися.
Доповнення
У столиці протягом минулої доби виявили 1451 хворого на коронавірус, 39 людей померли.