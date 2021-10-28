Київ завтра може опинитися у "червоній" зоні карантину – КМДА

Цитата

“У столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто — фактично на порозі „червоної“ зони. Рішення про встановлення „червоного“ рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра”, — заявив Поворозник.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень і закликав жителів столиці вакцинуватися.

Доповнення

У столиці протягом минулої доби виявили 1451 хворого на коронавірус, 39 людей померли.